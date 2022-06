Stand: 03.06.2022 08:09 Uhr Bahnhof Osnabrück: Beamte fassen gesuchten Mann im Gleisbett

Die Bundespolizei hat am Donnerstag einen gesuchten Mann festgenommen, der nachts durch die Gleise des Osnabrücker Hauptbahnhofs gelaufen ist. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Als ihm eine kleine Menge Haschisch aus der Tasche fiel, versuchte er mit Gewalt an die Drogen zu kommen. Nur die schnelle Reaktion der Beamten habe verhindert, dass er vor einen Güterzug stürzte, so die Bundespolizei. Danach habe er die Polizisten weiter mit Tritten und Schlägen attackiert - und musste gefesselt werden. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Mann wegen einer nicht bezahlten Strafe wegen Diebstahls mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Beamte brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt, weil er die Strafe von 350 Euro nicht bezahlen konnte.

