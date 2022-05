Bad Iburg: Haushalte nach Sprengung von Geldautomat ohne Gas Stand: 27.05.2022 09:08 Uhr In Teilen Bad Iburgs (Landkreis Osnabrück) ist seit dem frühen Freitagmorgen die Gasversorgung unterbrochen. Zuvor hatten Unbekannte in der Nacht einen Geldautomaten gesprengt.

Zwei Anwohner seien wegen eingeatmeter Rauchgase zwischenzeitlich in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Möglicherweise wurden zudem Gasleitungen beschädigt. Um mögliche Gefahren auszuschließen, wurde durch die Stadtwerke die Strom- und Gaszufuhr abgestellt, so die Polizei weiter. Betroffen sind mehrere Straßenzüge im Ortskern von Bad Iburg. Auch ein Altenheim soll betroffen sein. Mittlerweile gibt es zwar wieder Strom, sagte der Bürgermeister von Bad Iburg, Daniel Große-Albers (parteilos), dem NDR Niedersachsen. Das Gas bleibe aber noch einige Stunden abgestellt. Experten aus Hannover sollen die Leitungen nun untersuchen.

Täter flüchteten über Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen

Unbekannte Täter hatten den Automaten in einer Filiale der Deutschen Bank gesprengt. Es habe gegen 3.30 Uhr zwei Explosionen kurz hintereinander geben, das Schadensbild sei "massiv", sagte eine Polizeisprecherin. Das Gebäude sei aber nicht einsturzgefährdet. Der Schaden am Gebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 350.000 Euro. Unklar ist noch, ob die Täter Geld erbeuteten. Sie seien in einem dunklen Auto in Richtung Süden geflohen. Die Polizei habe den Wagen verfolgt, ihn aber nach dem Passieren der nordrhein-westfälischen Landesgrenze wegen der hohen Geschwindigkeit aus den Augen verloren.

