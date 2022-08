Stand: 22.08.2022 18:53 Uhr Dieb macht Spritztour mit Aufsitz-Rasenmäher nach Bad Essen

Ein bislang unbekannter Mann hat in der Ortschaft Lintorf (Landkreis Osnabrück) einen Aufsitz-Rasenmäher aus einem unbewohnten Bauernhaus gestohlen - und ist damit knapp acht Kilometer nach Bad Essen gefahren. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am Sonnabend, gefunden wurde der Rasenmäher dann am Sonntagmorgen in einer Hecke. Dort hatte eine Zeugin beobachtet, wie ein etwa 1,75 bis 1,85 Meter großer Mann mit blond-braunen Haaren das Gefährt an einem Parkplatz abgestellt hatte. Unklar ist, ob er vorher über die Bundesstraße 65 oder über die Nebenstraßen gefahren war. Wer Hinweise zu dem Mann oder seiner Route geben kann, wird gebeten, sich mit der Bohmter Polizei unter der Telefonnummer (05471) 9710 in Verbindung zu setzen.

