Bad Bentheim: Polizei stellt 800 Cannabis-Pflanzen sicher

Die Polizei hat in der Nähe der deutsch-niederländischen Grenze bei Bad Bentheim am Mittwochmittag rund 800 Cannabis-Pflanzen sichergestellt. Wie eine Sprecherin mitteilte, wurden die Pflanzen auf einem Parkplatz an der A30 im Auto eines 35-Jährigen gefunden. Der Mann hatte offenbar gehofft, dass die Beamten die Pflanzen auf der Rücksitzbank und im Kofferraum wegen der dunkel getönten Scheiben seines Autos nicht entdecken würden. Gegen den Niederländer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

