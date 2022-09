Stand: 15.09.2022 12:48 Uhr Bad Bentheim: Drogen im Wert von 78.000 Euro beschlagnahmt

Die Bundespolizei hat im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes am Mittwochnachmittag unter anderem rund 620 Gramm Kokain sowie knapp 3,3 Kilo Amphetamin beschlagnahmt. Den ganzen Tag über kontrollierten die Beamten mit Hochdruck an der deutsch-niederländischen Grenze. An der Autobahn 30 richteten sie auf einem Autobahnparkplatz eine stationäre Kontrollstelle ein, an der sich auch der Zoll beteiligte. Der gesamte Verkehr wurde über den Parkplatz geleitet. In dieser Kontrollstelle nahmen die Bundespolizisten am Mittwoch auch den mutmaßlichen Drogenkurier fest.

3,3 Kilo Amphetamin in Auto entdeckt

Im Wagen des 62-Jährigen hatten sie rund 620 Gramm Kokain sowie rund 3,3 Kilo Amphetamin entdeckt. Das beschlagnahmte Rauschgift hätte laut Polizei im Straßenverkauf einen Wert von etwa 78.000 Euro. Der Mann wurde wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorläufig festgenommen, wie die Beamten weiter mitteilten.

