Stand: 20.09.2021 13:03 Uhr BUND zählt Kraniche in der Diepholzer Moorniederung

Beim Zug in ihre Winterquartiere im Süden machen die ersten Kraniche Station in der Region rund um den Dümmer. Deshalb hat der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) in Wagenfeld (Landkreis Diepholz) damit begonnen, die Vögel an ihren Rastplätzen im Moor zu zählen. Danach halten sich in der Diepholzer Moorniederung derzeit mindestens 1.500 Kraniche auf. Während des Herbstzugs der Kraniche rasten in der Dümmer-Region oft mehrere Zehntausend Tiere.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.09.2021 | 13:30 Uhr