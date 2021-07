Stand: 23.07.2021 08:19 Uhr B68: Verunglückter Sattelzug sorgt für mehrstündige Sperrung

Ein Sattelzug hat am Donnerstagnachmittag für eine mehrstündige Sperrung der B68 bei Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) gesorgt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte sich in einer Linkskurve der Sattelauflieger gelöst. Der 57 Jahre alte Fahrer habe die Zugmaschine halten können, der Auflieger prallte aber nach rechts in die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Da für die Bergung des 13 Tonnen schweren Sattelzugs ein Spezial-Kran anrücken musste, war die B68 für rund viereinhalb Stunden gesperrt, zunächst nur auf einer Spur, später beidseitig.

