Stand: 08.08.2022 08:12 Uhr Autofahrerin nach Unfall auf L109 schwer verletzt

Bei einem Autounfall auf der Landstraße 109 bei Belm (Landkreis Osnabrück) ist eine Frau schwer verletzt worden. Die 84-Jährige sei am Sonntagabend in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Stromkasten geprallt, teilte die Polizei mit. Das Auto habe sich daraufhin überschlagen. Die 84-Jährige sei wegen der schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Landstraße blieb während der Einsatzmaßnahmen fast eine Stunde lang gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.08.2022 | 07:30 Uhr