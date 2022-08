Stand: 12.08.2022 15:21 Uhr Autofahrer stirbt bei Unfall im Emsland

In Lähden im Landkreis Emsland ist am Freitag ein Autofahrer bei einem Unfall getötet worden. Der Polizei zufolge hatte der 58-Jährige am Morgen beim Überqueren einer Kreuzung einen Transporter übersehen, beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Feuerwehr hat den 58-Jährigen zwar noch aus seinem Wagen befreien können, doch trotz Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der Fahrer des Transporters wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

