Stand: 23.10.2022 12:03 Uhr Autofahrer nimmt Motorrad die Vorfahrt und flüchtet

In Osnabrück hat ein Autofahrer einem 32-jährigen Motorradfahrer am Freitagnachmittag die Vorfahrt genommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, schnitt der links abbiegende Autofahrer gegen 16.40 Uhr auf der Wittekindstraße den Fahrweg des Motorrads und zwang den 32-jährigen Osnabrücker zu einem Ausweichmanöver. Dabei stürzte der Mann und verletzte sich schwer. Der Unfallverursacher fuhr weiter - er entfernte sich nach Polizeiangaben in Richtung Buersche Straße. Die Polizei bittet um Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug unter der Telefonnummer (0541) 32 72 515. Es soll sich um ein Fahrzeug der Marke Mercedes in Grau oder Silber handeln, älteres Baujahr, mit Osnabrücker Kennzeichen und einer blauen Aufschrift auf der Beifahrertür.

