Stand: 05.07.2022 07:48 Uhr Auto prallt auf B68 in Gegenverkehr: Fahrer stirbt

Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 68 bei Bersenbrück im Landkreis Osnabrück ist am Montagabend ein Autofahrer gestorben. Der 60-Jährige war mit seinem Auto aus noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten und frontal gegen den Wagen einer 23-Jährigen geprallt, wie das Niedersächsische Innenministerium am Dienstag mitteilte. Die Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

