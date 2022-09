Stand: 17.09.2022 10:15 Uhr Auto fährt gegen Baum - Mann stirbt nach Unfall in Bippen

Ein 31-jähriger ist bei einem Unfall in Bippen im Landkreis Osnabrück ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei beobachtete ein Passant am Freitagabend, wie das Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum fuhr. Der Fahrer sei nach der Kollision bewusstlos neben dem Wagen gefunden worden. Ein Arzt habe ihm nicht mehr helfen können. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

