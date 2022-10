Stand: 19.10.2022 20:05 Uhr Auffahrunfall auf der A1 bei Bramsche: Drei Schwerverletzte

Auf der Autobahn 1 bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) sind bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Ein Auto war aus noch unklaren Gründen auf einen Sattelzug aufgefahren, wie die Polizei am Abend mitteilte. Danach fuhr demnach auch ein Kleintransporter in das Auto und den Lastwagen. Die A1 musste wegen Bergungsarbeiten in Richtung Bremen vorübergehend gesperrt werden.

VIDEO: Drei Schwerverletzte bei Auffahrunfall auf der A1 (19.10.2022) (1 Min)

