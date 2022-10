Stand: 24.10.2022 10:28 Uhr Alkoholisiert am Steuer: Unfall bei Melle mit zwei Verletzten

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Melle (Landkreis Osnabrück) sind am Sonntagabend zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, prallten die beiden Wagen in einer Kurve seitlich aneinander. Ein Auto kam von der Fahrbahn ab. Die Insassen dieses Wagens wurden dabei leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Ersten Untersuchungen der Polizei zufolge wurde bei dem Fahrer etwa eine Promille Alkohol im Blut festgestellt. Die Insassen des zweiten Wagens blieben bei dem Unfall unverletzt. Angaben zum Schaden konnte die Polizei zunächst nicht machen.

