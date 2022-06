Stand: 08.06.2022 09:58 Uhr Alfhausen: 21-jährige Quadfahrerin verunglückt tödlich

Eine 21 Jahre alte Quadfahrerin ist in Alfhausen (Landkreis Osnabrück) gegen ein Straßenschild geprallt und dabei ums Leben gekommen. Nach Erkenntnissen der Polizei hatten die 21-Jährige und ein 24 Jahre alter Mann am Dienstag gegen 19.45 Uhr mit ihren Quads aus Richtung Ankum kommend die Bundesstraße 68 überquert. Hinter einer Ampelkreuzung verlor die 21-jährige Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie zunächst mit einer Mülltonne und dann mit dem Schild. Dabei zog sich die Frau so schwere Verletzungen zu, dass sie trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle verstarb. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich um den 24-Jährigen und weitere Angehörige. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

VIDEO: Quadfahrerin prallt gegen Straßenschild und stirbt (08.06.2022) (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.06.2022 | 07:30 Uhr