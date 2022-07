Stand: 31.07.2022 13:52 Uhr Achtjähriger von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein acht Jahre alter Junge ist in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind war laut Polizeiangaben am Sonnabendmittag hinter einem geparkten Fahrzeug plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen. Eine 35 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind. Der Junge wurde mit einer schweren Beinverletzung ins Krankenhaus gebracht. Er sei nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.07.2022 | 14:00 Uhr