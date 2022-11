Stand: 11.11.2022 06:30 Uhr AKW Lingen geht ohne neue Brennstäbe in Streckbetrieb

Der Bundestag hat den Weiterbetrieb des Kernkraftwerkes Emsland am Freitag wie erwartet beschlossen. Der Energiekonzern RWE will für den Betrieb des AKW allerdings keine neuen Brennelemente bestellen. Laut RWE-Vorstand Müller wird man bis Mitte April in den Streckbetrieb gehen. Dementsprechend werden auch keine neuen Brennstäbe bestellt, so Müller. Der Manager reagierte damit auf die Frage, wann RWE sich angesichts der Debatte um eine weitere Laufzeitverlängerung mit der Frage nach dem Kauf neuer Brennelemente beschäftigen werde. RWE rechnet damit, dass das AKW bis April insgesamt 1,7 Terawattstunden Strom produzieren kann. Die sind bislang aber noch nicht vermarktet, so Müller.

