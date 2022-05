Stand: 23.05.2022 09:32 Uhr A30: Polizisten nehmen Gesuchten nach Grenzübertritt fest

Die Bundespolizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag an der deutsch-niederländischen Grenze einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine Streife der Bundespolizei hatte das Auto nach der Einreise aus den Niederlanden über die Autobahn 30 auf dem Parkplatz Waldseite Süd angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien des 37-Jährigen stellten die Beamten fest, dass die Justiz mit Haftbefehl nach dem Mann fahnden ließ. Aus einer Verurteilung im Jahr 2020 wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hatte er noch eine Geldstrafe von 450 Euro zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen zu verbüßen. Da er die geforderte Geldstrafe nicht zahlen konnte, lieferten die Fahnder ihn in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt ein. Zudem erwartet ihn ein weiteres Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, da die Ermittler rund 30 Gramm Haschisch bei ihm fanden.

