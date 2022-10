A1 bei Neuenkirchen-Vörden nach Abriss von Brücke wieder frei Stand: 23.10.2022 14:18 Uhr Die A1 bei Neuenkirchen-Vörden ist wieder frei befahrbar. Die Strecke bis Bramsche war seit Freitagabend gesperrt, weil eine Brücke abgerissen wurde. Es gab massive Verkehrsbehinderungen.

Am Sonnabend hatten einige Verkehrsteilnehmende mit vorsätzlichem Fehlverhalten Chaos und gefährliche Situationen verursacht - das teilte die Polizei mit. Sie hatte zuvor gebeten, die Sperrung weiträumig zu umfahren. Mehrere Lkw parkten den Angaben zufolge auf dem Standstreifen und verengten so die Zufahrt zur Baustelle. Richtung Norden fuhren zudem mehrere Verkehrsteilnehmende verbotenerweise rückwärts über den Standstreifen der Autobahn, um hinter die Sperrung zurück zur Anschlussstelle Bramsche zu gelangen.

Brücke landete auf Sand

Am Sonnabend rissen Bagger die Brücke über der Autobahn ab. Das Bauwerk landete auf einem Sandbett. So sollte die Fahrbahn vor Schäden geschützt werden. Die Überquerung direkt an der Anschlussstelle Neuenkirchen-Vörden muss neu gebaut werden, weil die Autobahn derzeit auf sechs Spuren verbreitert wird.

