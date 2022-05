Stand: 23.05.2022 08:20 Uhr 83-Jähriger wegen Gewalttaten gegen Nachbarn vor Gericht

Ein 83 Jahre alter Mann aus Georgsmarienhütte soll seine Nachbarn immer wieder angegriffen und verletzt haben. Er muss er sich ab heute vor dem Landgericht Osnabrück einem Berufungsverfahren stellen. Laut Anklage soll der Mann im März 2020 eine Nachbarin mit Ästen beworfen und am Kopf getroffen haben. Außerdem habe er einem anderen Nachbarn mit einer Schneeschaufel auf den Kopf geschlagen. Kurz darauf soll er in seinem Wohnhaus einen Mann die Treppe hinunter gestoßen haben. Dafür ist der 83-Jährige vom Amtsgericht Bad Iburg wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen und einer vorsätzlichen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 4.000 Euro verurteilt worden. Der Rentner legte dagegen Berufung ein. Vor dem Landgericht soll nun auch ein Sachverständiger klären, inwiefern der Angeklagte schuldfähig ist.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.05.2022 | 08:30 Uhr