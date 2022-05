Stand: 22.05.2022 11:32 Uhr 70.000 Euro Schaden: Einbrecher stehlen GPS-Empfänger

Unbekannte sind in Herzlake im Landkreis Emsland in die Lagerhalle einer Firma eingebrochen und haben einen Schaden von geschätzt 70.000 Euro angerichtet. Sie stahlen in der Nacht zum Sonnabend mehrere GPS-Empfänger und Displays aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen in der Halle, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit den Beamten in Haselünne unter der Telefonnummer (05961) 95 870 00 in Verbindung zu setzen.

