Stand: 30.05.2022 14:37 Uhr 3,9 Millionen Euro: Bingo-Gewinn geht in Landkreis Diepholz

Mit einem im Landkreis Diepholz gekauften Los hat am Sonntag ein noch unbekannter Bingo-Spieler den Jackpot in der Umweltlotterie geknackt. Bei der Gewinnsumme von rund 3,9 Millionen Euro handele es sich um den höchsten jemals ausgeschütteten Betrag in der 25-jährigen Bingo-Geschichte, teilte die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH am Montag mit.

