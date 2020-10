36 Corona-Infektionen auf Schlachthof in Sögel Stand: 01.10.2020 18:42 Uhr Erneut ist es in einem Schlachthof zu einem Massenausbruch des Coronavirus gekommen: In Sögel (Landkreis Emsland) sind 36 Beschäftigte der Firma Weidemark infiziert.

Es handele sich überwiegend um Mitarbeiter von Subunternehmen des Betriebs Weidemark Fleischwaren, teilte der Landkreis Emsland am Donnerstag mit. Alle Betroffenen seien in Quarantäne. Die Fälle hätten sich bei Tests durch den Betriebsarzt ergeben. Nach Angaben der Gemeinde Sögel werden die etwa 2.000 Mitarbeiter des Schlachthofes regelmäßig auf das Coronavirus getestet. Wegen der neuen Fälle wurden vom Landkreis verschärfte Kontrollen sowie das Tragen von FFP-2-Schutzmasken auf dem gesamten Gelände angeordnet.

In jüngster Zeit war es mehrfach zu massenhaften Infektionen mit dem Virus auf Schlachthöfen gekommen - unter anderem in Großenkneten bei Oldenburg und in Lohne. Die Firma Weidemark in Sögel gehört zur Tönnies-Unternehmensgruppe mit Sitz im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück.

