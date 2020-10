112 Corona-Fälle: Landkreis schließt Schlachthof in Sögel Stand: 07.10.2020 22:01 Uhr Der Schlachthof Weidemark in Sögel wird vorübergehend geschlossen. Inzwischen sind dem Landkreis Emsland zufolge 112 Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert.

Damit keine Ware verdirbt, werde bis Freitag noch geschlachtet und bis Sonntag zerlegt, hieß es. Danach werde der Betrieb für voraussichtlich 22 Tage schließen. "Diese Regelung ist wichtig, um zu vermeiden, dass es zu einer exponentiellen Verbreitung des Virus in der Belegschaft, aber auch außerhalb des Schlachthofs kommt", teilte der Landkreis weiter mit. Rund 2.000 Menschen arbeiten in dem Betrieb.

Unternehmen will Schließung verhindern

Weidemark, eine Tochterfirma von Tönnies, will die Entscheidung des Landkreises allerdings nicht hinnehmen. Die Schließung sei nicht verhältnismäßig. Wie das Unternehmen mitteilte, will es eine einstweilige Verfügung beim Verwaltungsgericht beantragen. "Wir haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor neuen Infektionen mit den Behörden des Emslandes abgestimmt und installiert", teilte Geschäftsführer Christopher Rengstorf mit. Gleichzeitig habe man den Druck auf die landwirtschaftlichen Erzeugungsketten minimieren wollen. Die Maßnahmen zeigten erste Erfolge. "Daher müssen wir Verhältnismäßigkeit wahren und neben dem Infektionsschutz auch den Tierschutz auf den Höfen in der Region sicherstellen", so Rengstorf. Zuletzt hatte der Schlachthof seine Kapazitäten deutlich reduziert und nicht wie bisher 15.000 Schweine täglich geschlachtet, sondern 8.000. Alle Mitarbeiter wurden täglich auf Corona getestet.

Bereits verschärfte Regeln in Sögel

In der Samtgemeinde Sögel waren die Corona-Regeln bereits verschärft worden. Öffentlich und privat dürfen maximal sechs Personen zusammenkommen, es sei denn, es handelt sich um enge Familienmitglieder oder maximal zwei Hausstände. Diese Grenze gilt auch für Tische in Gaststätten. Für Anlässe wie Hochzeiten und Beerdigungen gelten Ausnahmen. Die Allgemeinverfügung ist zunächst bis zum 19. Oktober 2020 gültig.

Corona-Ausbruch auch in Emstek

Zahlreiche Corona-Fälle gibt es auch in einem Fleischbetrieb in Emstek im Landkreis Cloppenburg. Insgesamt sind 63 Mitarbeiter des Vion-Schlachthofs infiziert, wie Cloppenburgs Landrat Johann Wimberg (CDU) am Mittwoch sagte. Zusammen mit dem Konzern habe man daher vereinbart, die Arbeit in dem Betrieb zunächst einzuschränken.

