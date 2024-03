Stand: 10.03.2024 17:11 Uhr Zweites LNG-Terminal in Wilhelmshaven arbeitet ohne Chlor

Das zweite schwimmende LNG-Terminal in Wilhelmshaven wird mit Ultraschalltechnik ausgerüstet. So könnten die Rohre ohne Chlor und Biozide gereinigt werden, teilte das niedersächsische Umweltministerium mit. Das Abwasser dürfe in die Jade eingeleitet werden, so Umweltminister Christian Meyer (Grüne). Der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft (NLWKN) hat demnach die Erlaubnis dafür erteilt. Bei der ersten LNG-Plattform kommt zur Reinigung Chlor zum Einsatz - dagegen klagt die Deutsche Umwelthilfe. Die zweite Plattform soll voraussichtlich im Sommer in Betrieb gehen.

