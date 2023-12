LNG-Terminal: Umwelthilfe klagt gegen Chlor-Einsatz Stand: 20.12.2023 13:21 Uhr Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert, dass die Rohrleitungen des schwimmenden LNG-Terminals in Wilhelmshaven nicht weiter mit Chlor gereinigt werden. Jetzt hat die DUH Klage eingereicht.

von Christina Gerlach

Die Spülungen der Rohre auf dem LNG-Schiff "Höegh Esperanza" sollen Algenwuchs verhindern. 32 Tonnen Chlor pro Jahr darf Terminal-Betreiber Uniper in die Jademündung einleiten. Genehmigt hat das der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Gegen ihn richtet sich die Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht. Die DUH sieht das sensible Ökosystem Wattenmeer gefährdet, hält die Chloreinleitung für rechtswidrig und will erreichen, dass sie untersagt wird.

VIDEO: Wird das LNG-Schiff "Höegh Esperanza" umweltfreundlicher? (1 Min)

Wattenmeer als Müllhalde

DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner wirft dem LNG-Terminal-Betreiber Uniper vor, das Wattenmeer leichtfertig als Müllhalde zu missbrauchen. "Uniper verschmutzt Wilhelmshaven, die Jade und die Nordsee, obwohl schonendere Alternativen vorhanden sind." Das zweite schwimmende LNG-Terminal, die Excelerate Excelsior, die vor Wilhelmshaven in Betrieb geht, zeigt, dass es auch anders geht: Sie wird von Chlor- auf Ultraschallreinigung umgerüstet. In einem vertraulichen Bericht, der dem NDR Niedersachsen vorliegt, lehnt Uniper die Ultraschall-Methode ab. Das Betriebsrisiko sei nicht vertretbar.

Ministerium rechnete wohl nicht mit Weigerung von Uniper

Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) hatte noch Anfang Juni die Nachricht getwittert, dass beide LNG-Terminals in Zukunft ohne Chlor auskommen: "Beide LNG-Regasifizierungsschiffe werden in Zukunft chlorfrei betrieben. Danke an den Bund, dass er dies finanziert und zur Auflage macht", so Meyer damals. Offenbar hatte auch das Ministerium nicht damit gerechnet, dass Uniper sich gegen die Umrüstung des LNG-Terminals entscheidet, zumal das Unternehmen die Kosten nicht selbst tragen muss.

Weitere Informationen LNG: Fakten zu Flüssigerdgas und Projekten in Norddeutschland LNG soll Deutschland aus der Energiekrise helfen. Im Norden entstehen dafür die ersten Terminals. Welche Vor- und Nachteile gibt es? mehr

Entwarnung vom NLWKN - Einspruch von der DUH

Gerade erst hat der NLWKN das Ergebnis seiner Wasseruntersuchung veröffentlicht. Das Land Niedersachsen hatte das Monitoring wegen der Chloreinleitung veranlasst. Demnach lagen die Messwerte der verschiedenen Chlor- und Nebenprodukte in den vergangenen elf Monaten "überwiegend sogar unter der jeweiligen Nachweisgrenze". Der DUH reicht das nicht. Sie fordert, dass auch Muscheln, Krabben und andere Meeresorganismen auf Rückstände untersucht werden.

Krabbenfischer begrüßen die DUH-Klage

Dirk Sander, Präsident des Landesfischereiverbandes Niedersachsen, kommentiert die Klage der DUH gegen den Betrieb der "Höegh Esperanza" kurz und knapp: "Meinetwegen kann das Ding stillgelegt werden", sagte er dem NDR Niedersachsen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Niedersachsen 18.00 | 19.12.2023 | 18:00 Uhr