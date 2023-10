Stand: 26.10.2023 21:48 Uhr Vorzeitiger Baubeginn für zweites LNG-Terminal genehmigt

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hat den vorzeitigen Baubeginn für ein zweites LNG-Terminal in Wilhelmshaven genehmigt. Das teilte eine Sprecherin am Donnerstag mit. Demnach kann eine Tochterfirma der Betreibergesellschaft mit den Arbeiten für den Bau des Anlegers beginnen. An dem schwimmenden Terminal soll das vom Bund gecharterte Schiff "Excelsior" festmachen und Flüssigerdgas ins deutsche Netz einspeisen. Früheren Angaben des Betreibers zufolge soll die "Excelsior" noch im vierten Quartal dieses Jahres in Wilhelmshaven anlegen. Das Terminal hat eine Kapazität von bis zu 4,5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr.

Schlagwörter zu diesem Artikel LNG (Liquefied Natural Gas)