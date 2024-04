Stand: 29.04.2024 16:25 Uhr Ausgebrochene Kuhherde beschädigt mindestens vier Autos

In Neuenburg (Landkreis Friesland) hat in der Nacht zu Montag eine Kuhherde mehrere Autos beschädigt. Laut der Polizei waren die zwölf Tiere von ihrer Weide ausgebüxt und durch den Ort gestreift. Neben vier Autos wurde auch ein Gartenzaun in Mitleidenschaft gezogen, bevor der Landwirt die Kühe einfangen konnte. Die Tiere haben den Angaben zufolge möglicherweise noch weitere Schäden verursacht. Betroffene werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04451) 92 30 bei der Polizei in Varel zu melden.

