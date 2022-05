Stand: 15.05.2022 13:42 Uhr Zwei tödliche Motorradunfälle im Landkreis Wittmund

Im Landkreis Wittmund sind am Wochenende zwei Motorradfahrer bei Unfällen gestorben. Bei Wittmund verlor am Sonnabend ein Mann die Kontrolle über seine Maschine und kam von der Fahrbahn ab. Der 24-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Ebenfalls am Sonnabend war bei Friedeburg ein Autofahrer in den Gegenverkehr geraten und erfasste einen Motorradfahrer. Der 68-Jährige aus Wilhelmshaven wurde tödlich verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.05.2022 | 13:00 Uhr