Stand: 13.05.2022 09:09 Uhr Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Gnarrenburg

Bei einem Verkehrsunfall in Gnarreburg (Landkreis Rotenburg) sind am Donnerstag zwei Frauen verletzt worden. Laut Polizei hatte eine 86-jährige Autofahrerin beim Abbiegen an einer Kreuzung im Ortsteil Fahrendorf den entgegenkommenden Wagen einer 43-Jährigen übersehen. Beide Fahrzeuge prallten frontal aufeinander. Die beiden Fahrerinnen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 20.000 Euro.

