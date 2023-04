Stand: 10.04.2023 17:21 Uhr Zwei Schiffe bei Unfall in Emder Hafen beschädigt

In der Nacht auf Montag ist nach Angaben der Wasserschutzpolizei im Emder Hafen ein Frachter verunglückt. Der Schüttgutfrachter mit einem 46-jährigen Kapitän wurde vor der Großen Seeschleuse vom Flutstrom erfasst. Dieser drückte den 88 Meter langen Frachter daraufhin mit dem Bug an ein an der Pier liegendes Seeschiff. Beide Schiffe wurden beschädigt. Die Berufsgenossenschaft verhängte für beide Schiffe aus Versicherungsgründen zunächst ein Auslaufverbot. Nun soll die Unfallursache ermittelt werden.

