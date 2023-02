Zug in die Niederlande: Bauvorbereitungen für "Wunderline"

Stand: 06.02.2023 06:00 Uhr

In knapp zweieinhalb Stunden mit dem Zug von Bremen nach Groningen in den Niederlanden: Heute beginnen in Ihrhove im Landkreis Leer die Vorbereitungen für den Bau der sogenannten Wunderline.