Wilhelmshaven: Marineschiff auf dem Weg ins Mittelmeer

Am Mittwochvormittag ist das deutsche Marineschiff "Bonn" von Wilhelmshaven aus in Richtung Mittelmeer aufgebrochen, um einen EU-Einsatz zu unterstützen. An Bord sind laut Marine neben der Stammbesatzung auch litauische Soldaten, Feldjäger und eine Facharztgruppe. Die Besatzung soll in den nächsten Monaten im Rahmen der EU-geführten Operation "Irini" Frachtschiffe kontrollieren, die im Mittelmeer Richtung Libyen unterwegs sind. Es geht darum, dass Waffenembargo gegen das Land zu überwachen. Ein Großteil der 170-köpfigen Besatzung hat nach Angaben der Marine bereits an einem Irini-Einsatz teilgenommen. Auf der "Bonn" werde die Reisezeit bis ins Mittelmeer nun dafür genutzt, auch die restlichen Besatzungsmitglieder für diese Aufgaben zu schulen. Im Juli wird der Einsatzgruppenversorger Bonn in Wilhelmshaven zurück erwartet.

