Stand: 17.08.2022 15:48 Uhr Weser: Brückenspringer nach mehreren Tagen tot aufgefunden

Der 32-Jährige, der von einer Brücke in Bremen gesprungen war, ist tot. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, entdeckte ein Spaziergänger die Leiche am Dienstagnachmittag unweit eines Bootsclubs in Bremen und alarmierte die Einsatzkräfte. Nach den Ermittlungen der Polizei handelt es sich um einen 32-Jährigen, der am vergangenen Sonnabend von einer mitten in der Stadt gelegenen und viel befahrenen Brücke gesprungen war und nicht wieder auftauchte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Mann mit einem 44 Jahre alten Freund gewettet haben, dass er sich traue, zur Abkühlung in die Weser zu springen.

