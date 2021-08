Stand: 05.08.2021 18:22 Uhr Wegen Personalmangel: Stillstand am Flugplatz Langeoog

Auf dem Flugplatz der Nordseeinsel Langeoog dürfen zurzeit keine Flieger starten oder landen. Der Grund dafür: Es fehlen Flugleiter, die für einen geordneten Betrieb sorgen. Darum sei der Flugbetrieb von Mittwoch an vorläufig untersagt worden, teilte die zuständige Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Die Sperrung trifft die Insel Langeoog in der Urlaubszeit: "Das ist natürlich sehr traurig für die Gäste, die kommen wollten", erklärte Bürgermeisterin Heike Horn (parteilos). Eine Lösung für den Personalengpass sei in Aussicht, doch noch suche die Gemeinde nach Flugleitern. Wann der Betrieb wieder aufgenommen wird sei noch nicht klar, so Horn. Die Notfallversorgung - durch Rettungshubschrauber zum Beispiel - ist nicht betroffen.

