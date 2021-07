Wegen Katastrophenlage: Festakt für Friesenbrücke abgesagt Stand: 15.07.2021 14:14 Uhr Wegen der katastrophalen Hochwasserlage im Westen Deutschlands hat die Deutsche Bahn den symbolischen Festakt zum Baustart der Friesenbrücke verschoben.

Der Festakt, der am Freitag bei Weener im Landkreis Leer stattfinden sollte, solle sobald wie möglich nachgeholt werden, teilte die Bahn am Donnerstag mit. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind durch schwere Unwetter und folgenden Überschwemmungen mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen, Dutzende werden noch vermisst. Daher passe eine fröhliche Veranstaltung, wie es der Festakt zum Neubau der Brücke über die Ems sein solle, nicht zu den schlimmen Ereignissen, so ein Bahnsprecher. Die Ems selbst führt aktuell kein Hochwasser.

Bau der Friesenbrücke laut Bahn im Zeitplan

Unter anderem waren Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) und DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla zum symbolischen ersten Spatenstich erwartet worden. Der Neubau ist notwendig geworden, nachdem die Friesenbrücke bei einer Kollision im Dezember 2015 weitgehend zerstört worden war. Seitdem ist die Verbindung für Fußgänger, Radfahrer und den Bahnverkehr als wichtige Lebensader der Region unterbrochen. Die Deutsche Bahn plant, den grenzüberschreitenden Bahnverkehr zum Fahrplanwechsel 2024/2025 wieder aufzunehmen, dann soll auch die Kreisstadt Leer mit den Niederlanden verknüpft werden. Nach Bahn-Angaben liegt das Bauvorhaben im Zeitplan. Zunächst sollen ab Oktober die alten Pfeiler und Brückenelemente im Flussbett abgetragen werden, der eigentliche Brückenneubau soll im April 2022 beginnen.

Baukosten deutlich gestiegen

Anfangs noch war vorgesehen, die Brücke zu reparieren. Die Meyer Werft in Papenburg schlug jedoch einen modernen Neubau als Drehbrücke vor. Innerhalb von sieben Minuten soll sich die Brücke künftig für Frachter und die Kreuzfahrtschiffe der Papenburger Meyer Werft öffnen können. Kürzlich wurde bekannt, dass die Baukosten deutlich höher liegen als geplant. Die Planer gehen von Kosten in Höhe von 125 Millionen Euro aus, zuvor war mit 66 Millionen kalkuliert worden.

