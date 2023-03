Stand: 13.03.2023 09:27 Uhr Webcam liefert Livebilder aus dem Nest von Krähe "Mathilde"

Interessierte können wieder Einblicke in das Brutgeschäft von Saatkrähen erhalten. Am Nest der Krähe "Mathilde" in Jever (Landkreis Friesland) wurde eine Webcam installiert, die Bilder live ins Netz überträgt. Das Nest gehört in eine Saatkrähenkolonie am Schlosspark in Jever und befindet sich in 22 Metern Höhe. Saatkrähen bleiben ein Leben lang zusammen. Daher sei es durchaus möglich, dass es dasselbe Krähenpaar ist, das bereits im vergangenen Jahr durch die Webcam beobachtet wurde, berichten die Experten des Naturschutzbundes NABU.

Aus Ärger über Saatkrähen-Kolonie wurde eine Attraktion

Die Saatkrähenkolonie am Schloss in Jever hat viele Jahre wegen des Geräuschpegels und des Vogeldrecks für Ärger gesorgt. Einige Jahre wurde versucht, die Krähen durch die Knallgeräusche von "Krähenklatschen" zu vergrämen. Inzwischen ist man dazu übergegangen, das Brüten der streng geschützten Vögel als Attraktion anzusehen. Die Saatkrähen-Webcam ist Teil des Gemeinschaftsprojekts "Live dabei" der Mobilen Umweltbildung, des Schlossmuseums Jever und der Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz. Die Aufnahmen der Webcam sind abrufbar unter https://niedersachsen.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/webcam-saatkraehe/index.html

