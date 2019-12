Stand: 20.12.2019 14:11 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wanduhr auf Flohmarkt gekauft: 50.000 Mark reicher

Minimaler finanzieller Einsatz, maximaler Gewinn: Davon träumen viele Menschen, zum Beispiel wenn sie Lotto spielen, ins Casino gehen oder Geld in Aktien anlegen. Ganz unverhofft hat ein Mann aus Aurich einen finanziellen Volltreffer gelandet - mit dem Kauf einer Wanduhr. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, hatte er diese im Frühjahr auf einem Flohmarkt für wenig Geld erstanden. Später entdeckte er dann, dass in der Uhr 50.000 D-Mark in großen Scheinen versteckt waren. Der redliche Mann steckte den Gewinn nicht etwa heimlich ein, sondern brachte das Geld zum Fundbüro.

Umtausch bei der Deutschen Bundesbank möglich

Hätte sich dort der rechtmäßige Besitzer des Geldes gemeldet, hätten dem Auricher drei Prozent Finderlohn zugestanden - immerhin rund 770 Euro. Doch innerhalb der gesetzlichen Frist von sechs Monaten meldete sich niemand. Und so hat die Stadt Aurich dem ehrlichen Mann die 50.000 Mark ausgehändigt. Die kann er nun in einer Filiale der Deutschen Bundesbank kostenlos in Euro umtauschen. Ein zusätzliches Weihnachtsgeschenkt dürfte davon in jedem Fall drin sein. 576 Euro muss er allerdings noch an die Stadt Aurich zahlen - als Verwaltungsgebühr. Wer der Finder ist und was er mit dem Geld vor hat, dazu machte die Stadt keine Angaben.

