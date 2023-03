Verfolgungsjagd über A29 - Polizei findet Sprengstoff in Auto Stand: 20.03.2023 10:35 Uhr Die Polizei hat am frühen Montagmorgen auf der A29 ein Auto gestoppt, in dem sich Sprengstoff befand. Die Ermittler vermuten, dass Geldautomatensprenger aus den Niederlanden unterwegs waren.

Zuvor habe es eine wilde Verfolgungsjagd gegeben, teilte die Polizei mit. Der Audi war einer Polizeistreife gegen 4.30 Uhr aufgefallen. Der Wagen raste laut Polizei mit mehr als 200 Stundenkilometern über mehrere Autobahnen und Landstraßen - mal in die eine, mal in die andere Richtung.

Mutmaßliche Geldautomatensprenger: Polizei warnt vor Anhaltern

Schließlich legte die Polizei bei Ahlhorn ein Nagelband auf die Fahrbahn der A29. Die Insassen ließen den Wagen stehen und flüchteten durch ein Waldstück. Im Kofferraum sei schließlich Sprengstoff gefunden worden wie er von Geldautomatensprengern benutzt wird. Experten haben ihn inzwischen unschädlich gemacht, dafür wurde zwischenzeitlich die A29 in beiden Richtungen gesperrt. Die Polizei sucht mit einem Hubschrauber nach den Tätern, will möglicherweise auch noch mehrere Waldstücke an der A29 durchkämmen. Weit können die Täter nicht gekommen sein, heißt es. Die Polizei warnt davor, in der Region Anhalter mitzunehmen.

