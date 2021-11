Stand: 26.11.2021 12:38 Uhr Impfstoff knapp: Verden kann keine Impfungen mehr anbieten

Die stationären Impfstelle des Landkreises Verden kann in der kommenden Woche keine Impfungen anbieten. Sowohl Auffrischungsimpfungen, als auch Erst- und Zweitimpfungen seien nicht möglich, sagt Andrea Schröder, die Leiterin der Impfstelle. Grund dafür sei, dass die bestellten Impfstoffmengen vom Apotheken-Großhandel drastisch gekürzt wurden. Sie hoffe sehr, dass das offene Angebot möglichst schnell wieder möglich sei. Vor der stationären Impfstelle am Kreishaus hatten sich in dieser Woche lange Schlangen Impfwilliger gebildet.

Weitere Informationen Corona: Wo kann man sich in Niedersachsen impfen lassen? Viele Landkreise bieten derzeit Sonder-Impfaktionen mit mobilen Teams an. Einzelheiten finden Sie in unserer Übersicht. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.11.2021 | 13:30 Uhr