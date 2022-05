Unfall vor Berufsschule: Auto schleudert in Menschengruppe Stand: 17.05.2022 15:41 Uhr Bei einem Verkehrsunfall vor einer Berufsschule in Delmenhorst sind am Dienstag nach Polizeiangaben acht Menschen verletzt worden. Mindestens vier Personen erlitten demnach schwere Verletzungen.

Zwei Pkw waren gegen 11.30 Uhr vor der Schule zusammengestoßen, einer schleuderte in eine Menschengruppe. Aufgrund der Vielzahl an involvierten Personen aktivierte die Feuerwehr einen Massenanfall an Verletzten. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an Notärzten, Feuerwehrleuten und Sanitätern aus. Ein sechsköpfiges Kriseninterventionsteam der Malteser betreute Zeuginnen und Zeugen des Unfalls.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

Zusammenstoß bei Wendemanöver

Nach Erkenntnissen der Polizei hatte eine 38 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw in Höhe der Berufsschule auf dem Seitenstreifen am rechten Fahrbahnrand gehalten. Kurz darauf stieg ihre 18-jährige Tochter in das Auto. Die 38-Jährige wollte dann mit einem Wendemanöver in entgegengesetzte Richtung weiterfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 19 Jahre alten Mannes. Das Fahrzeug der Frau wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Bushaltestelle gedrückt, wo es niemanden traf. Das Auto des 19-Jährigen dagegen schleuderte auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf dem Gehweg in eine Menschenmenge.

Auto erfasst fünf Personen

Dabei erfasste der Wagen fünf Menschen. Zwei Frauen im Alter von 19 und 32 Jahren erlitten schwere Verletzungen. Sie kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Zwei weitere Frauen im Alter von 22 Jahren sowie eine 25-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Die 38 Jahre alte Frau und der 19 Jahre alte Mann kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Die 18-jährige Tochter wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

War der 19-Jährige zu schnell?

Die Polizei geht aufgrund von Zeugenaussagen und der Spurenlage davon aus, dass der 19-Jährige schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometer gefahren sein könnte. Beamte maßen daraufhin die Unfallstelle umfangreich aus. Sie stellten zudem die beiden kaputten Unfallfahrzeuge sicher und schalteten einen Sachverständigen ein. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 25.000 Euro.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.05.2022 | 15:00 Uhr