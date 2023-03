Stand: 31.03.2023 20:06 Uhr Unbekannter bohrt in Langwedel Löcher in mehrere alte Bäume

Die Polizei in Verden sucht nach einem unbekannten Täter, der auf einem Hof in Langwedel (Landkreis Verden) Löcher in die Stämme von drei alten Eichen gebohrt hat. Der Unbekannte soll in der vergangenen Woche in mehreren Nächten aktiv gewesen sein. Dabei soll er jeweils eine helle Hose und ein helles Oberteil, eine dunkle Mütze sowie eine dunkle Maske getragen haben. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04231) 80 60 bei der Polizei in Verden zu melden.

