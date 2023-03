Training für den Ernstfall - Havariekommando übt auf Wangerooge Stand: 16.03.2023 06:18 Uhr Wangerooge wird ab heute für vier Tage zum Trainingscamp für 130 Einsatzkräfte. Trainiert wird, was bei einem möglichen Schiffsunfall mit Chemikalien zu tun ist.

An dem Training nehmen neben dem Havariekommando auch Feuerwehren und das Technische Hilfswerk (THW) teil. Geübt wird der Umgang mit gefährlichen Stoffen, die in Containern verpackt waren. Denn: Wenn Container ins Wasser fallen und Leck schlagen, gelangen auch potentiell schädliche Chemikalien an den Strand. Diese und andere Fremdkörper müssen gefunden, bestimmt und schließlich entsorgt werden. Um die Umwelt und das Wattenmeer zu schützen, ist Eile geboten.

Das Havariekommando und das Technische Hilfswerk bringen für das Training schweres Gerät auf die Insel. Darunter sind auch Kettenfahrzeuge, die durch den Sand bis an die Wasserkante heranfahren können. Diese haben einen Greifarm, mit dem sie Material an die Stelle bringen, an der verseuchter Sand und angeschwemmte Schadstoffe aufgesammelt werden müssen. Erst im Februar 2022 hatte sich das Containerschiff "Mumbai Maersk" nach einem missglückten Wendemänover vor Wangerooge im Watt festgefahren. Im Januar 2017 wurden vor Langeoog nach einer Schiffshavarie zehntausende Überraschungs-Eier angeschwemmt. Das kleine Plastikspielzeug musste damals mühsam quadratmeterweise aus dem Sand gesammelt werden.

