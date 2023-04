Stand: 05.04.2023 09:18 Uhr Touristen-Attraktion: Katamaran fährt wieder nach Helgoland

Ab sofort startet in Wilhelmshaven und Hooksiel (Landkreis Friesland) wieder die Helgoland-Saison. Der Katamaran "Adler Jet" verbindet die Feriengebiete an der Küste im Nordwesten Niedersachsens mit der einzigen deutschen Hochseeinsel. Die Überfahrt dauert nur zwei Stunden. Das lässt den Tagesgästen auf Helgoland vier Stunden Zeit, den Roten Felsen mit seinen Attraktionen zu genießen. Dazu gehören das Oberland mit den Vogelfelsen und auch die Helgoländer-Düne, auf der sich Kegelrobben und Seehunde sonnen. Nachmittags fährt der Katamaran zurück nach Hooksiel und Wilhelmshaven. Weitere Überfahrten nach Helgoland starten in Norddeich (Landkreis Aurich) mit Zwischenhalt auf Norderney und in Cuxhaven.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.04.2023 | 13:30 Uhr