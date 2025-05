Stand: 14.05.2025 14:23 Uhr Ostrhauderfehn: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

In Ostrhauderfehn (Landkreis Leer) ist am Montagmorgen ein Motorradfahrer bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 39-Jährige im Ortsteil Potshausen auf der L2 unterwegs. Ein Autofahrer wollte zur gleichen Zeit auf die Straße abbiegen, dabei übersah er den Biker. Dieser konnte nicht mehr bremsen und fuhr gegen das Auto des 26 Jahre alten Fahrers. Der 39-jährige Motorradfahrer musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt den Unfallhergang.

