Tod in der Weser: Staatsanwältin fordert lebenslange Haft Stand: 18.10.2021 14:23 Uhr Die Staatsanwaltschaft hat vor dem Landgericht Verden im Mordprozess um den gewaltsamen Tod einer 19-Jährigen in der Weser lebenslange Haft für die drei Angeklagten gefordert.

Allerdings ist die Staatsanwältin vom Mordvorwurf abgerückt. Der Prozess habe nicht klären können, wie die psychisch schwer kranke 19-Jährige aus Schöningen (Landkreis Helmstedt) ums Leben gekommen ist. Es sei naheliegend, dass die Angeklagten das Opfer im April 2020 lebend an eine Betonplatte gebunden und bei Balge in der Weser versenkt haben, so die Staatsanwältin. Es sei aber auch nicht ausgeschlossen, dass die Frau auf dem Grundstück des heute 41 Jahre alten Angeklagten gestorben oder bewusstlos gewesen sei. "Wir können es nicht ohne vernünftige Zweifel feststellen", so die Staatsanwältin. Geblieben sind die Vorwürfe des versuchten Mordes durch Unterlassung und Menschenhandel.

Verteidigung plädiert am Nachmittag

Die Anklagevertreterin bezeichnete das Verhalten der drei Beschuldigten als menschenverachtend und grausam. Sie hätten eine persönliche Zwangslage der 19-Jährigen ausgenutzt und die Frau als Prostituierte verkauft. Als das wegen ihres Gesundheitszustandes nicht funktionierte, hätten sie den Entschluss gefasst, die Frau aus dem Weg zu räumen. Ein Binnenschiffer hatte den Leichnam der Frau rund drei Wochen nach deren Tod im Bereich des Schleusenkanals in Balge entdeckt. Das Plädoyer der Verteidigung steht am Nachmittag an.

