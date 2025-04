Stand: 29.04.2025 18:05 Uhr Achim: Traktorfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Unfall ist am frühen Montagmorgen ein Traktorfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 48-Jährige auf einer Landstraße Richtung Achim (Landkreis Verden) mit Traktor und Anhänger unterwegs. Hinter ihm seien zwei Autos gefahren. Der 33-jährige Autofahrer im hinteren Wagen hat den Angaben nach zum Überholen angesetzt. Gleichzeitig sei der Traktorfahrer nach links abgebogen. Der 33-Jährige sei dann mit dem Trecker zusammengestoßen. Laut Polizei überschlug sich der Traktor dabei und wurde vom Anhänger losgerissen. Der 48-jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, so die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.04.2025 | 11:00 Uhr