Tank leer: Polizei ergreift Motorradfahrer nach Verfolgungsfahrt Stand: 29.04.2025 12:20 Uhr Ein Motorradfahrer ist am Montag in Delmenhorst vor einer Verkehrskontrolle geflohen und hat sich eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Als dem Fahrer das Benzin ausging, fassten ihn die Beamten.

Der 22-jährige Delmenhorster war am Abend laut Polizei auf der Friedrich-Ebert-Allee in eine Verkehrskontrolle geraten. Als die Beamten den Mann per Signal zum Anhalten aufforderten, habe er stattdessen sein Motorrad beschleunigt und sei mit Tempo 160 über die A28 in Richtung Oldenburg geflohen. Dabei missachtete er den Angaben zufolge mehrere rote Ampeln und gefährdete zudem eine bislang unbekannte Fußgängerin. An der Abfahrt Delmenhorst-Deichhorst sei es dann zu einer seitlichen Kollision zwischen dem Motorrad und dem Streifenwagen gekommen. Doch das habe den Flüchtigen nicht stoppen können. Mit geschätzten 240 Kilometern pro Stunde setzte er demnach seine Flucht über die A28 fort, bis ihm an der Abfahrt Groß Mackenstedt das Benzin ausging und die Beamten ihn schließlich stellen konnten.

Polizei sucht unbekannte Frau

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich laut Polizei heraus, dass der Mann zwar einen Führerschein besaß, dieser jedoch nicht für Motorräder zugelassen war. Die Beamten beschlagnahmten in der Folge Motorrad und Führerschein. Der Fahrer muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, der Teilnahme an einem verboten Kraftfahrzeugrennen sowie dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten. Das Polizeikommissariat Weyhe (Landkreis Diepholz) hat die Ermittlungen übernommen, um Neutralität zu wahren, wie es hieß. Die Polizei sucht nun nach der unbekannten Fußgängerin. Sie wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (04221) 15 59 0 bei der Polizei Delmenhorst zu melden.