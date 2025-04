Stand: 29.04.2025 11:14 Uhr "Lebensgefährlich": Jungen werfen Steine auf offenes Cabrio

Zwei Jungen sollen am Montagabend von einer Brücke über die Autobahn 27 Steine auf ein offenes Cabrio geworfen haben. Wie die Bremer Polizei am Dienstag mitteilte, blieb der 53-jährige Fahrer unverletzt. Nachdem der Mann die beiden Jungen auf der Brücke am Heinrich-Baden-Weg im Stadtteil Vahr bemerkt hatte, habe er gesehen, wie sie zum Wurf ausholten, so die Polizei. Daraufhin sei der Mann auf den linken Fahrstreifen ausgewichen. Sein Auto wurde trotzdem von einem Stein getroffen und beschädigt. Ein "lebensgefährlicher Vorfall", so ein Polizeisprecher. Die beiden Jungen flohen. Einer ist den Angaben zufolge etwa 16 Jahre alt, hat schwarze Haare und trug eine blaue Jacke. Der andere wird als etwa zehn Jahre alt beschrieben, mit heller Kleidung und schwarzen Haaren. Die Polizei Bremen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 zu melden.

