Stand: 30.04.2025 12:11 Uhr Pewsum: Staatsanwaltschaft ermittelt nach tödlichem Unfall

Im Fall eines tödlichen Verkehrsunfalls in Pewsum (Landkreis Aurich) hat die Staatsanwaltschaft Aurich die Ermittlungen übernommen. Die ermittelnde Polizei habe ihre Ergebnisse der Staatsanwaltschaft übergeben, teilte ein Sprecher mit. Zuerst hatte die "Nordwest Zeitung" berichtet. Sollte ein hinreichender Tatverdacht bestehen, droht dem Unfallverursacher eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung. Noch habe der Mann aber Zeit, in den kommenden drei Wochen eine Stellungnahme einzureichen. Mitte Februar hatte es den tödlichen Verkehrsunfall in Pewsum gegeben: Auf einer Landstraße war der Unfallverursacher mit seinem Transporter in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Auto zusammengeprallt. Ein dreijähriges Kind wurde schwer verletzt, seine beiden Eltern starben bei dem Unfall. Der Unfallverursacher und dessen Beifahrer verletzten sich leicht.

VIDEO: Unfall in Pewsum: Eltern sterben, Kleinkind überlebt (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.04.2025 | 13:30 Uhr